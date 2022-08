"Sotto il cielo del Castello di Santa Severa" domani in scena l'Orchestraccia • Terzo Binario News

“Sotto il Cielo del Castello di Santa Severa”, rassegna promossa dalla Regione Lazio e organizzata dalla società regionale LAZIOcrea in collaborazione con ATCL – Circuito Multidisciplinare del Lazio, presenta, domenica 14 agosto alle 21, l’Orchestraccia.

Con il suo folk-rock in salsa romanesca, l’Orchestraccia regala al pubblico del Castello di Santa Severa un concerto a ingresso gratuito che promette di far cantare, ballare, ridere, riflettere e commuovere.

Il progetto intende riproporre il repertorio musicale e poetico degli autori romani dell’Ottocento e del Novecento e, allo stesso tempo, presentare una produzione originale che a quella tradizione si ispira e attinge con attualità e freschezza.

L’Orchestraccia, rivisitando stili e arrangiamenti, dà nuova luce a grandi classici della canzone romanesca, patrimonio fondamentale della cultura italiana, he sembrano scritte oggi, come “Alla renella”, “Te possino da’ tante coltellate”, “Ritornelli antichi”. Così come le poesie di Trilussa, da “L’elezzione der Presidente” a “Le cose come stanno”, musicate in chiave rock-folk delineano ancora oggi il ritratto di un paese che nei confronti degli oppressi si è sempre comportato in maniera prevaricatrice e arrogante.

Marco Conidi

Fondata nel 2011 da un gruppo di attori e musicisti, l’Orchestraccia è composta da Marco Conidi (cantautore/attore), Giorgio Caputo (attore), Luca Angeletti (attore), Guglielmo Poggi (attore), Salvatore Romano (chitarra), Angelo Capozzi (chitarra/ukulele), Gianfranco Mauto (pianoforte/fisarmonica), Alessandro Vece (violino), Mario Caporilli (tromba), Claudio Mosconi (basso) e Fabrizio Fratepietro (batteria). Tutti i componenti sono accomunati dall’obiettivo di unire le proprie esperienze per la ricerca di una forma innovativa di spettacolo, una forma che comprenda musica e teatro ispirata alla grande eredità del folklore romanesco, ma con uno sguardo contemporaneo.

Il Castello, di proprietà della Regione Lazio, è gestito da LAZIOcrea in collaborazione con il Comune di Santa Marinella e Coopculture.

Ingresso gratuito senza prenotazione