"Sotto il cielo del Castello di Santa Severa" domani c'è la scrittrice Nadia Terranova • Terzo Binario News

Nel ricco cartellone della rassegna, “Sotto il Cielo del Castello di Santa Severa”, promossa dalla Regione Lazio e dalla società regionale LAZIOcrea in collaborazione con ATCL – Circuito Multidisciplinare del Lazio, non poteva mancare uno spazio dedicato ai libri, con presentazioni e incontri con autori. Domenica, Nadia Terranova, una delle voci più importanti e profonde nella narrativa italiana contemporanea, presenterà il suo nuovo romanzo “Trema la notte” (Einaudi Stile Libero, 2022) e dialogherà con Annalisa Camilli, giornalista di Internazionale.

Nadia Terranova attinge alla storia dello Stretto, il luogo mitico della sua scrittura, per raccontarci di una ragazza e di un bambino cui una tragedia collettiva toglie tutto, eppure dona un’inattesa possibilità.

Nadia Terranova è nata a Messina nel 1978 e vive a Roma. Ha pubblicato i romanzi Gli anni al contrario (Einaudi 2015, vincitore del premio Bagutta Opera Prima e del The Bridge Book Award), Addio fantasmi (Einaudi 2018, finalista al Premio Strega 2019), Trema la notte (Einaudi 2022), la raccolta di racconti Come una storia d’amore (Giulio Perrone Editore, 2020) e diversi libri per ragazzi tra cui Aladino (Orecchio Acerbo 2020, illustrazioni di Lorenzo Mattotti) e Il Segreto (Mondadori 2021, illustrazioni di Mara Cerri, Premio Andersen 2022). E’ tradotta in tutto il mondo.

Annalisa Camilli è una giornalista italiana, è nata a Roma nel 1980. Ha lavorato per l’Associated Press e per Rai News 24 prima di approdare, nel 2007, alla rivista Internazionale per cui scrive reportage e inchieste. Dal 2021 collabora inoltre con L’Essenziale, il nuovo settimanale di Internazionale. I suoi articoli sono stati tradotti da Politico, Open Democracy, The New Humanitarian. Nel 2017 ha vinto l’Anna Lindh Mediterranean Journalist Award per l’inchiesta La barca senza nome, e per il giornalismo ha ricevuto nel 2019 il premio Cristina Matano e nel 2020 il Premio Saverio Tutino. Nel 2019 con un consorzio di giornalisti europei si è aggiudicata il Concordia award per la libertà di stampa. Ha scritto La legge del mare (Rizzoli, 2019) sulla campagna di criminalizzazione delle ong nel Mediterraneo, finalista al Premio Leogrande nel 2020 e al Premio Estense nel 2020. È autrice del podcast Limoni, il racconto del G8 di Genova e del podcast Da Kiev di Storielibere.fm <http://storielibere.fm/> registrato dalla

Il Castello, di proprietà della Regione Lazio, è gestito da LAZIOcrea in collaborazione con il Comune di Santa Marinella e Coopculture.