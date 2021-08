“Sostegno alle autonomie in favore degli studenti disabili che frequentano il primo ciclo scolastico 2021/2022 a Ladispoli”, manifestazione di interesse - Terzo Binario News

Il comune di Ladispoli intende acquisire una manifestazioni di interesse per l’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata, ai sensi dell’art.36 – comma 2 – lettera b) del d.lgs.50/2016 per l’affidamento del progetto “Sostegno alle autonomie in favore degli studenti disabili che frequentano il 1° ciclo scolastico – anno 2021/2022 nel comune di Ladispoli”.

Gli operatori economici interessati possono presentare formale manifestazione di interesse ad essere invitati alla successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 – comma 2 – lettera b) del D.Lgs. 50/2016, che verrà espletata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l’affidamento dell’appalto di che trattasi perentoriamente entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 30 agosto.

Per visionare l’avviso e il modulo di domandahttps://www.comunediladispoli.it/sostegno-alle-autonomie-in-favore-degli-studenti-disabili-che-frequentano-il-1-ciclo-scolastico-anno-2021-2022-nel-comune-di-ladispoli-pubblicata-lindagine-di-mercato/notizia