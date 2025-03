Sostegno a famiglie in difficoltà: il Pd di Tolfa propone al consiglio comunale un fondo per lo sport dei figli minori • Terzo Binario News

“Ho proposto al consiglio Comunale, a nome dei consiglieri del Partito Democratico di Tolfa, di votare una delibera che promuova l’istituzione di un fondo per consentire ai minori di famiglie con ISEE basso l’accesso a corsi e attività sportive, al fine di superare le difficoltà economiche che limitano queste opportunità” così spiega Sharon Carminelli del Pd tolfetano..

“Abbiamo pensato ad un fondo che riguarderà con particolare riguardo, anche ai minori con disabilità, per garantire loro l’inclusione in programmi sportivi adeguati – prosegue -. Per rendere immediatamente operativa questa iniziativa, abbiamo anche lavorato a una bozza di regolamento che definisce le modalità di accesso e i criteri per l’assegnazione dei contributi.

Il fondo coprirà parzialmente o totalmente le spese di iscrizione a corsi sportivi, con un contributo determinato in base al reddito familiare. La nostra proposta prevede inoltre che il Comune stipulerà convenzioni con strutture sportive locali per applicare tariffe agevolate e promuovere l’inclusività.

Per il 2025, abbiamo previsto uno stanziamento iniziale di 3.000 euro, con la possibilità di integrare risorse da contributi esterni.

L’obiettivo è garantire pari opportunità a tutti i minori, favorendo il loro benessere fisico, psicologico e sociale.

Speriamo che il Consiglio Comunale di Tolfa riconosca l’importanza di questa iniziativa e voti favorevolmente, dando così un segnale concreto di attenzione verso le famiglie in difficoltà e verso l’inclusione sociale.”