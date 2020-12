Sospesi i test Covid alla Farmacia 2 di Ladispoli - Terzo Binario News

“Flavia Servizi rende noto che a causa delle avverse condizioni metereologiche, si è reso necessario sospendere il servizio di test rapidi anti-Covid 19 nelle giornate di ieri e di oggi.

Il servizio riprenderà regolarmente nelle giornate di mercoledì 30 e di giovedì 31 dicembre con orario continuato 09:30 – 15:00 sempre presso la Farmacia n. 2 di Viale Europa n. 22.

A decorrere dal 4 gennaio 2021 il servizio verrà attivato alternativamente anche presso la Farmacia 3 di via Bari n. 68 e la Farmacia 4 di Via Roma n. 88/a, secondo un calendario di date che verrà comunicato non appena disponibile.

Ci scusiamo con la gentile clientela per gli eventuali disagi”.