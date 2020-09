Sospesa la Sagra del fungo porcino di Oriolo - Terzo Binario News

La sagra del fungo porcino di Oriolo Romano non ci sarà. Gli organizzatori hanno annunciato la sospensione dell’iniziativa di programma quest’anno, “per garantire l’incolumità di tutti voi e rendere una esperienza di partecipazione sempre migliore ed in ogni caso all’altezza del nostro buon nome”.

“Avremmo potuto cercare soluzioni “al ribasso” per tentare di svolgere ugualmente la Sagra, ma non sarebbe stata la stessa cosa e non saremmo stati felici e tranquilli in una atmosfera “mascherata” e forzatamente distanziata”.

“Siamo certi dunque, di vedervi l’anno prossimo, con maggiore appetito e desiderio, per gustare i piatti preparati dai nostri grandi cuochi. Auguriamoci intanto che L’Italia ed i Mondo Intero, possa uscire presto dal tunnel del covid-19 che tanti lutti ha portato e tuttora porta, con la responsabile attenzione di tutti nel rispettare le linee guida di protezione da questo temibile virus. Un caro saluto a tutti Voi dalla Sagra del Fungo Porcino di Oriolo Romano”.