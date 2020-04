Sorpreso in strada con la droga e un coltello in tasca - Terzo Binario News

I Carabinieri della Stazione Roma Tomba di Nerone hanno denunciato a piede libero un 21enne romeno, senza occupazione e con precedenti, con le accuse di traffico illecito di sostanze stupefacenti e porto di armi atti ad offendere.

Transitando in via Ischia di Castro, i Carabinieri hanno notato l’uomo a piedi e lo hanno fermato per un controllo. Nelle sue tasche sono stati trovati due involucri in plastica contenenti circa 20 dosi di marijuana e un coltello con lama di 10 centimetri.

Il 21enne è stato deferito all’Autorità Giudiziaria e sanzionato ai sensi dell’Art 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19, in quanto si trovava in strada senza giustificato motivo.