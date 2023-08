Sorpreso con una cassaforte in strada, Carabinieri arrestano 35enne dell'Eur • Terzo Binario News

L’accusa è quella di furto aggravato e violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale a cui era sottoposto

ROMA – Il pomeriggio del 15 agosto, un uomo di 35 anni, d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma, è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma perché gravemente indiziato del reato di furto aggravato e violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale a cui era sottoposto.

A seguito di un allarme giunto al 112 i Carabinieri sono intervenuti in via Fonte Buono dove era stato segnalato un uomo in strada che stava forzando una cassaforte. E in effetti i militari del Nucleo Radiomobile hanno trovato l’indagato, con precedenti, che, dopo essere riuscito ad aprire la cassaforte, stava da questa prelevando banconote di piccolo taglio.

Immediatamente bloccato e posto in sicurezza, l’uomo è stato trovato in possesso di 250 euro in contanti e di uno zaino contenente 4 computer portatili. I successivi accertamenti dei Carabinieri permettevano di appurare che i beni erano stati sottratti da un centro sportivo dell’attigua via Aristide Leonori.

Dopo un accurato sopralluogo i Carabinieri hanno accertato che una porta di accesso secondaria al centro sportivo era stata forzata. Il responsabile della struttura ha presentato querela e la refurtiva gli è stata interamente restituita.

L’uomo è stato condotto presso le aule di piazzale Clodio dove il Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto e disposto per lui l’obbligo di presentazione in caserma tutti i giorni.