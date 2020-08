Sorpreso a danneggiare paletti distanziamento Covid: aggredisce guardia giurata - Terzo Binario News

Arrestato dalla Polizia un 44enne di Cagliari

È stato sorpreso a danneggiare i paletti di distanziamento personale (quelli disposti per evitare contagio Covid) e ha aggredito una guardia giurata. Protagonista un 44enne di Cagliari, arrestato per danneggiamento aggravato. L’episodio è accaduto alle 17 di sabato 29 agosto, in Piazza dei Cinquecento.

Sul posto gli agenti del commissariato Viminale. Il vigilante ha riportato ferite guaribili in cinque giorni.