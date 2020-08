Sorgente d'acqua nel centro urbano: la scoperta del comitato Parco Alessandrino - Terzo Binario News

L’acqua sgorga rapida a dare sollievo alle piante del giardino

di Fabio Fantozzi

Una sorgente d’acqua nel centro urbano. È quanto hanno scoperto i volontari del comitato spontaneo Parco Alessandrino nell’area verde tra via Tor Pignattara e via Giacomo Aicardi. La polla è emersa a ridosso dell’antico acquedotto Alessandrino e vicino la collina di Certosa. In attesa dell’arrivo dei tecnici di Acea, avvertiti da qualche giorno, l’acqua sgorga rapida e limpida, a dare sollievo alle piante del giardino.

Il fatto che si trovi in un terrapieno accumulato storicamente a ridosso degli archi dell’acquedotto romano potrebbe anche far pensare a una tubatura interrata, ma non è il primo caso di sorgenti vere e proprie emerse nel tessuto urbano di Roma.

Si pensi all’antica fonte Egeria nel Parco della Caffarella e alla recente formazione, in seguito a scavi edilizi, del lago nella zona dell’ex Snia sulla Prenestina. Entrambi a non molta distanza dalla sorgente di Tor Pignattara