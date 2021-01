Sopralluogo tra via Michele Rosi e via Austis: ipotesi rotonda - Terzo Binario News

“Questo pomeriggio, insieme alla presidente del Consiglio Alessandra Vona, al vice sindaco Ezio Di Genesio Pagliuca e al capogruppo del Pd Stefano Calcaterra, ho fatto un sopralluogo ad Aranova all’incrocio tra via Michele Rosi e via Austis”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino.

“Stiamo valutando la possibilità di realizzare qui una rotatoria per snellire la viabilità in questo punto e mettere in sicurezza un incrocio pericoloso – spiega il sindaco -. Attendiamo a breve un riscontro da parte del proprietario del terreno adiacente all’incrocio che sarebbe interessato dai lavori”.