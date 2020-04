Sopralluoghi Asl all'ospedale Padre Pio di Bracciano - Terzo Binario News

Tappa anche alla casa di riposo Villa Rosa Fiorita di Fiano Romano

Oggi la direzione sanitaria ospedaliera insieme al direttore sanitario e al coordinatore infermieristico, sta effettuando presso l’ospedale Padre Pio di Bracciano un sopralluogo a seguito dei 4 casi positivi riscontrati presso il blocco operatorio. Non si sono riscontrate problematiche né nell’organizzazione né nelle misure igienico sanitarie. Per oggi sono stati programmati dei tamponi, in aggiunta a quelli finora già effettuati. È stata verificata la sanificazione già effettuata, a cui seguirà una nuova sanificazione, e nei prossimi giorni i vigili del fuoco interverranno sulle sale operatorie così come è stato fatto al San Paolo di Civitavecchia, dove hanno riscontrato l”efficacia del metodo di sanificazione usato dalla Asl Roma 4.

Si conferma la validità dei controlli per la ricerca del Covid-19 in operatori e pazienti che si stanno effettuando presso l’ospedale Padre Pio. Sono stati, infatti, identificati 4 infermieri del blocco operatorio, tre donne ed un uomo completamente asintomatici, risultati positivi tra coloro che hanno effettuato tamponi oro – faringei .Non risultano altre positività né tra operatori né tra pazienti tenuto anche conto che da settimane si accettano solo pazienti il cui tampone, preliminare al ricovero, sia risultato negativo.

Se a ciò si aggiunge il fatto che il personale sanitario sin qui sottoposto a ciclici controlli risulta a tutt’oggi negativo per il Covid-19, si comprende come solo una attenta analisi epidemiologica , che l’azienda avvierà immediatamente, potrà determinare la reale genesi della positività riscontrata nel blocco operatorio. Tale esigenza risulta particolarmente importante anche alla luce della pauci o nulla sintomaticità caratteristica del 70-80% dei soggetti Covid positivi.

Il Direttore generale è impegnato questa mattina in un sopralluogo alla casa di riposo Villa Rosa Fiorita, di Fiano Romano, mentre il Dott. Turci e il Dott. Torchia stanno effettuando il sopralluogo a Campagnano presso Santa Maria del Prato.

Un lavoro di squadra da parte di tutti presso l’azienda sanitaria che non si ferma in questi giorni festivi.