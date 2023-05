Sophie, Scheggia e Rossana: due cagnoline e una micia disperatamente in cerca di casa • Terzo Binario News

Sophie ha sei mesi, arriva da un canile siciliano dove il numero dei

reclusi può arrivare ad oltre 600 fra cani adulti, cuccioli e anziani.

Tirata fuori da uno dei tanti inferni, Sophie è sbarcata in toscana,

nella provincia di Pistoia, poche settimane fa. E’ nella foto coi cuori.

Tutti felici, i bambini la aspettavano con tanto di giochi, ciotoline

con buon cibo e morbidi cuscini…i genitori entusiasti di accogliere

questa piccola in famiglia…tutto andava bene, la cagnolina amava i

bambini e giocava con loro, educata anche se un po’ timorosa, si stava

ambientando in un mondo per lei sconosciuto… però

… però, Sophie ha osato ringhiare al capofamiglia che, senza un minimo

di pazienza, pretendeva da lei la sottomissione e le coccole a comando.

Così

Sophie viene rispedita al mittente, senza possibilità di ripensamento,

senza aver fatto del male a nessuno, senza aver danneggiato o sporcato

in casa….VIA! VIA! VIA!

Questa creatura, mortificata nell’anima, ora si trova ospite di una

volontaria, alla quale è stato chiesto di organizzare la triste

staffetta del ritorno. Mai più prati verdi per lei, mai più cucce

morbide e cibo buono, mai più bambini con cui giocare e uscite in

passeggiata. La attende un canile con 600 altri poveri disgraziati che

da lì ne usciranno solo in neri sacchi.

VI CHIEDO DI AIUTARE QUESTA CAGNOLINA ! Sento che c’è una famiglia per

lei. Aiutiamola condividendo il suo appello.

Sophie, 6 mesi, taglia media, in regola con vaccini e profilassi. Per

info wapp 392 6602221. Pistoia. Urgentissimo! L’adottante l’ha rifiutata senza giusto motivo, e lei rischia di tornare nel canile siciliano da cui era partita con tante speranze!

“Io sono SCHEGGIA ancora qua.. Eh già.. Pensavo di poter andare subito in una famiglia che mi riempisse d’amore e invece no, sono ancora in canile”. Scheggia ha un anno e mezzo, pesa circa 8kg, ha subìto un intervento di enucleazione dell’occhio destro con l’altro ci vede benissimo. Da valutare compatibilità con eventuale cane già presente in famiglia. Si affida vaccinata, microchippata e sterilizzata. Si trova a Conversano(BA) ma può arrivare ovunque. Eccola qui col fazzoletto giallo.

Poi c’è la storia di Rossana. So già che nessuno condividerà….

Ma so anche che un gatto come lei non troverà mai una famiglia…

Ma io ci devo provare!! Per Rossana ci serve l’aiuto vostro, e quello della matematica. Per il calcolo delle probabilità, infatti, più gente vedrà questo post e più speranze avremo di incrociare le persone speciali che possono cambiare il suo destino. E siccome non parliamo di una gattina bella e fotogenica, capirete come sia importante andarle a cercare ovunque, quelle persone così speciali disposte ad aprirle cuore e casa e, soprattutto, a darle un’aspettativa di vita normale.

Rossana è una gattina dolcissima, di ottimo carattere, tanto, tanto sfortunata. Ha circa due anni e – la ricorderete – è stata trovata in strada in pessime condizioni: priva di un occhietto, fiv+, con problemi di stomatite, denutrita…ED È SCAMPATA ANCHE ALLA SOPPRESSIONE!!!



Adesso è in via di ripresa, è una mangiona, ma ha bisogno di trovare una casa, urgentissimamente. Non finirà per strada, perché un gattile di altre persone meravigliose si è già offerto di ospitarla, ma se vi dicessimo che quel semplice gesto da parte vostra, la condivisione, potrebbe allungare di molti anni la vita di questa micia sfortunata?

La FIV, infatti, pur non mettendo a rischio gli altri animali indebolisce i mici che ne sono affetti, e la vita in una normale abitazione sarebbe l’ideale per evitare situazioni di rischio per la salute che, con questa patologia, rischiano sempre di degenerare e che purtroppo nella vita di comunità hanno più occasione di presentarsi.

Aiutandoci a far conoscere Rossana potete davvero fare la differenza e cambiare il suo destino. Adesso la gattina è in provincia di Bari, ma arriva in tutta Italia con staffetta autorizzata ASL e con documentazione sanitaria completa.

Per contatti Giada 348 251 2369