Sono tornate le rondini ma il freddo improvviso potrebbe ucciderle, l’appello del Comune di Manziana - Terzo Binario News

Con l’arrivo della primavera fortunatamente anche quest’anno sono arrivate le rondini: non è raro trovare sotto il tetto di casa o sotto il balcone uno o più nidi di rondini.

Ricordiamo che, ai sensi della legge nazionale n.157/92, è vietato distruggere i nidi ed uccidere gli esemplari di questi splendidi uccelli migratori che ogni anno dall’Africa raggiungono le nostre terre e che purtroppo, con il trascorrere degli anni, hanno subìto una riduzione notevole della loro popolazione complessiva.

Però in questa inaspettata coda di inverno, questi animali possono trovarsi in difficoltà: è infatti possibile trovare rondini e rondoni a terra, intontiti dalle basse temperature. In questo caso è consigliabile chiamare le guardie ecozoofile di Manziana al numero 3298288350.