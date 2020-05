Solidarietà per il Bambino Gesù di Palidoro: 75mila euro dall'associazione Heal - Terzo Binario News

Un ecocardiografo multidisciplinare, uno spirometro e 1500 test sierologici per individuare l’avvenuta esposizione al Covid-19. Si tratta delle apparecchiature e degli strumenti diagnostici donati al Centro Covid della sede di Palidoro dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù dall’Associazione Heal.

Tramite la Fondazione Bambino Gesù Onlus, Heal ha destinato 75.000 euro dalla somma raccolta grazie all’ultima campagna solidale, durante la settimana di Pasqua, destinandoli all’acquisto di materiale e di macchinari che saranno usati al Centro Covid di Palidoro, punto di riferimento per la Regione Lazio per la presa in carico e il trattamento dei minori colpiti dal coronavirus.

L’Associazione lavora da anni al fianco dell’Ospedale occupandosi in particolare di sostenere il lavoro di medici, biologi, ricercatori e infermieri impegnati sul fronte della neuro-oncologia pediatrica.



Nel dettaglio, grazie alla donazione effettuata, sono stati acquistati un ecocardiografo multidisciplinare che consentirà di controllare le condizioni polmonari e cardiache dei bambini ricoverati colpiti dal coronavirus e l’evoluzione del loro decorso clinico; uno spirometro che permetterà di controllare la capacità respiratoria dei pazienti e se, una volta guariti, il recupero della funzionalità polmonare sarà completo o meno; 1500 test sierologici che serviranno per un progetto di ricerca rivolto ai bambini visitati nel Centro Covid e che servirà a comprendere se i bambini siano effettivamente più immuni al virus rispetto agli adulti e perché. Il progetto partirà dopo il parere favorevole del Comitato Etico dell’Ospedale.



La campagna solidale di Heal ha voluto sostenere il Centro Covid del Bambino Gesù per supportare la collettività in momento difficile come quello causato dall’attuale pandemia. L’attività clinica e di ricerca sul COVID-19 in età pediatrica rappresenta un pilastro fondamentale per la difesa della salute dei bambini e ha ricadute anche sulla qualità dell’assistenza dei numerosi pazienti affetti da disabilità e patologie croniche complesse. Prima di questa donazione, l’Associazione Heal aveva già regalato 10 iPad per i bambini ricoverati in isolamento.