Solidarietà, l'Università Agraria Civitavecchia a supporto dell'Adamo • Terzo Binario News

L’attività dell’Università Agraria di Civitavecchia si intreccia sempre di più con il tessuto sociale della sua Comunità. A questo fine l’Università Agraria sostiene con slancio le iniziative che tutti i cittadini volenterosi e generosi mettono in campo per rinforzare la rete di solidarietà e vicinanza che i civitavecchiesi di gran cuore, che sono veramente tantissimi, sanno mettere in piedi e mantenere con orgoglio.

E questa vicinanza è fatta di sostegno economico ma anche di grandi gesti. Proprio ieri, in occasione della cena di beneficenza dell’Associazione ADAMO quattro casse di verdure sono state donate dall’Università Agraria di Civitavecchia per mano del suo delegato Stefano De Paolis e sono state accolte dalla referente locale Adamo Anastasia Morzillo di Civitavecchia per promuovere una raccolta fondi proprio attraverso quella manifestazione che si è svolta a Tolfa.



Le cassette rigorosamente riciclate contenevano principalmente broccoli facenti parte della famiglia delle crocifere, ortaggi dalle spiccate qualità antiossidanti ed antitumorali.



L’Università Agraria di Civitavecchia ed ADAMO sono legate da tempo da una serie di accordi tra i quali quello che ha visto, nel periodo di lockdown dovuto alla recente pandemia, il supporto dei soci dell’Università Agraria per sostenere l’attività con la quale ADAMO trasporta i malati oncologici verso le sedute quotidiane di radioterapia negli ospedali di Viterbo e Roma.