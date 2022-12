Solidarietà, "In Farmacia per i bambini" a Bracciano un successo anche col supporto dell'Aeronautica militare • Terzo Binario News

Dal 18 al 25 novembre 2022, in occasione della Giornata Mondiale dei diritti dell’Infanzia, ha avuto luogo la decima edizione dell’iniziativa nazionale In Farmacia per i Bambini, organizzata dalla Fondazione Francesca Rava Onlus, dedicata alla sensibilizzazione dei diritti dei più piccoli e alla raccolta di farmaci da banco, alimenti per l’infanzia e prodotti pediatrici per i minori in povertà sanitaria.

Presso la Farmacia La Rinascente di Bracciano, una delle circa 2.000 farmacie aderenti all’iniziativa sul territorio nazionale, a supporto del personale sanitario ha operato anche del personale volontario del CSSAM (Centro Storiografico e Sportivo dell’Aeronautica Militare) di Vigna di Valle, per consigliare l’acquisto e la donazione dei farmaci e prodotti pediatrici più utili, a beneficio dei bambini, delle famiglie e delle comunità economicamente più svantaggiate. Agli avventori che hanno aderito all’iniziativa è stato rilasciato un piccolo gadget griffato Aeronautica Militare.

Nel primo giorno dell’iniziativa ha aderito anche una rappresentanza della Marina Militare e dell’ANMI (Associazione Nazionale Marinai d’Italia). La presenza di diverse uniformi e il clima di collaborazione interforze ha attratto la curiosità dei clienti della farmacia, risultando un altro fattore di successo dell’iniziativa. A fine giornata è anche stato coniato uno “slogan”: Tante uniformi, un solo intento: il Centro Storiografico e Sportivo della #AeronauticaMilitare la @ItalianNavy e @anmi #insieme nell’iniziativa benefica #infarmaciaperibambini promossa dalla @Fondazione_Rava per la raccolta di farmaci e prodotti per bambini in povertà sanitaria.

Al termine dell’iniziativa, il Colonnello Luigi BARBAGALLO, Comandante del CSSAM, nel ringraziare le Dottoresse Carrieri e Stamati titolari della Farmacia La Rinascente per l’ospitalità concessa, ha espresso il vivo entusiasmo di tutto il personale coinvolto in questa iniziativa benefica: “Un piccolo gesto può fare una grande differenza. Quest’attività ci consente ancora una volta di operare concretamente a contatto con la comunità e di rinnovare il saldo legame tra i cittadini e la nostra Forza Armata che, ormai prossima alle celebrazioni del Centenario, da sempre si dedica con attenzione e dedizione anche ai temi socio-sanitari, a tutela della collettività e delle fasce più deboli. Sotto l’apparente formalità di una divisa e delle stellette che orgogliosamente vestiamo tutti i giorni, ci sono uomini e donne, genitori e cittadini sensibili ai temi sociali, che non mancano di mettere a disposizione il loro tempo libero in iniziative di solidarietà e di mutua assistenza, sia in ambito civile che religioso”.

Il valore aggiunto di questa iniziativa, a dimostrazione della trasparenza e del nobile intento condiviso dall’Aeronautica Militare, consisteva nel fatto che ogni farmacia era abbinata ad una struttura della zona a cui sarebbero stati destinati i prodotti raccolti. Nel caso della Farmacia La Rinascente, la Casa Famiglia Congregazione delle Piccole Ancelle del Sacro Cuore di Palidoro-Fiumicino. Martedì 29 novembre, a sugello dell’iniziativa, il Colonnello Barbagallo e una rappresentanza del personale del CSSAM che ha preso parte all’iniziativa, hanno partecipato alla consegna diretta dei medicinali raccolti. Molto soddisfacente il resoconto finale stilato dalla Farmacia: sono stati raccolti e consegnati all’istituto ben 232 prodotti per l’infanzia, per un ammontare di 1600 Euro. L’incontro è stato allietato anche dalla presenza di Fabiola D’Aprile, una volontaria del SICS (Scuola Italiana Cani Salvataggio) e del suo cane addestrato Rhib che hanno provveduto all’intrattenimento dei bambini.

L’iniziativa ha riscosso un ottimo successo anche grazie alla collaborazione a livello locale con le testate L’AGONE, TERZOBINARIO e ECOLAGO DI BRACCIANO e la pagina Facebook BRACCIANO NEL CUORE, molto seguite dalla popolazione braccianese, che hanno dato eco all’evento.

Anche grazie al contributo dell’Aeronautica Militare, sempre sensibile ed attiva in tema di aiuto verso i più piccoli, e alla preziosa collaborazione di 12.000 farmacie aderenti in tutta Italia ed al supporto di 22.000 volontari, l’iniziativa In Farmacia per i Bambini in dieci anni di attività ha raccolto oltre un milione e mezzo di prodotti, donati a 4.000 enti beneficiari in Italia e all’Ospedale pediatrico Saint Damien di Haiti, aiutando più di 212.000 minori in povertà sanitaria.

Il Comando Aeroporto di Vigna di Valle, situato sulle sponde del lago di Bracciano, nel territorio del Parco regionale di Bracciano e Martignano, è un ente di rappresentanza dell’Aeronautica Militare composto da due anime: il Museo Storico ha il compito di divulgare la cultura aeronautica, la storia e le tradizioni della Forza Armata. Al momento il Museo è chiuso per lavori di ristrutturazione e ampliamento. La riapertura è prevista per il 2023, nell’ambito delle celebrazioni per il Centenario di costituzione dell’Aeronautica Militare. Il Centro Sportivo contribuisce alla tutela del patrimonio sportivo nazionale attraverso un’attenta ricerca dei migliori talenti e contribuendo allo sviluppo tecnico e teorico delle dinamiche sportive. Il Centro Storiografico e Sportivo di Vigna di Valle fornisce anche supporto logistico agli Enti presenti sul sedime aeroportuale, come il SICRAL (Sistema Italiano per Comunicazioni Riservate e ALlarmi), un importante centro di telecomunicazioni interforze, e il C.T.M. – Centro Tecnico per la Meteorologia, oltre a fornire sostegno alla comunità locale attraverso molteplici iniziative e collaborazioni con istituzioni e scuole.

La Fondazione Francesca Rava ha pubblicato e pubblicherà sui propri canali social (Facebook: @fondazionefrancescarava, Instagram: @fondazione_rava, Linkedin: @fondazionefrancescarava) numerosi post e stories che raccontano l’iniziativa.