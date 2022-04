Solidarietà, Fiorello sul palco dell'Auditorium Conciliazione a favore della Fondazione Bambino Gesù - Terzo Binario News

Lo spettacolo il 20 aprile per raccogliere fondi per il nuovo Centro di Cure Palliative di Passoscuro

Fiorello torna a Roma, sul palco dell’Auditorium Conciliazione per la FondazioneBambinoGesùOnluscon una serata nel segno dell’allegria e del buonumore, ma soprattutto della solidarietà.

Il prossimo 20 aprile, lo showman si esibirà in “StaseraFiorello per la solidarietà”, uno spettacolo benefico a favore del nuovo Centro di Cure Palliative dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesùinaugurato il 22 marzo, a Passoscuro, piccolo centro del Comune di Fiumicino.

Una serata in cui il sorriso si sposa con un gesto concreto di sostegno verso coloro che ne hanno bisogno.

Lo spettacolo è indissolubilmente legato a un altro importante progetto solidale a sostegno della Fondazione, la raccolta fondi proveniente dalla vendita del libro “Posti in piedi alla 201”, scritto da una delle più grandi amiche di Fiorello e di sua moglie Susanna Biondo, Diletta del Bono – scomparsa nel 2020 – con la collaborazione di Chiara Piermattei.

Il Centro di Cure Palliative pediatriche del Bambino Gesù di Passoscuro è un centro di accoglienza, ricovero e cura, finalizzato a offrire le migliori cure a neonati, bambini e ragazzi affetti da patologia cronica grave senza possibilità di guarigione e ai loro familiari, assicurando l’accompagnamento del paziente, durante tutte le fasi della malattia sia durante la residenzialità nel Centro che al proprio domicilio, nel proprio quartiere, nella propria scuola, con un adeguato sostegno medico, psicologico e spirituale.

E’ il primo nella Regione Lazio e il più grande in Italia per posti a disposizione. Il Centro, sorge all’interno di un’area di circa 11 mila metri quadrati e si sviluppa su 5 piani, ha attualmente 20 moduli abitativi a disposizione delle famiglie e altri 10 ancora da completare. Inaugurato il 22 marzo, da qualche giorno accoglie alcuni bambini ucraini con patologie molto gravi fuggiti dalla guerra con le loro famiglie.

Come ha sottolineato la Presidente dell’Ospedale Pediatrico e dell’omonima Fondazione, Mariella Enoc «Il Centro vuole essere uno spazio di accoglienza, simile a una grande casa, nel quale accompagnare i piccoli pazienti o aiutare i loro familiari ad assisterli nel modo migliore. Perché è sempre possibile curare, come dice Papa Francesco, anche quando non è possibile guarire».

Un’opera di generosità. I lavori di ristrutturazione del Centro di Passoscuro hanno un costo di circa 3 milioni di euro, due terzi dei quali coperti dal contributo di piccoli e grandi donatori attraverso la campagna “Mi prendo cura di te” realizzata dalla Fondazione Bambino Gesù Onlus. «A tutti loro dobbiamo una grande riconoscenza – ha affermato il segretario generale della Fondazione Bambino Gesù Onlus, Francesco Avallone – perché ci hanno consentito e ci stanno consentendo di realizzare un progetto straordinario per la cura e l’accompagnamento dei pazienti più fragili».

Fondazione Bambino Gesù. Nata nel 2000, è un ente senza scopo di lucro che sostiene le attività dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, il più grande Policlinico e Centro di ricerca pediatrico in Europa, punto di riferimento per la salute di bambini e ragazzi provenienti da tutta Italia e dall’estero. La Fondazione, orienta le proprie iniziative e la propria attività per il sostegno e lo sviluppo dell’assistenza sanitaria svolta dallo stesso Ospedale in favore di minori italiani e stranieri, svantaggiati in ragione delle loro condizioni fisiche, psicologiche, economiche, sociali o familiari, e svolge un ruolo centrale nel reperire risorse in favore degli obiettivi di crescita dell’ospedale pediatrico, in particolare: la ricerca scientifica in tutti i settori di eccellenza dell’Ente Pediatrico per trovare terapie sempre più efficaci e personalizzate per la cura dei piccoli pazienti, l’innovazione, la tecnologia, l’accoglienza delle famiglie, le cure umanitarie, le Missioni Internazionali di formazione, e il Centro di Cure Palliative Pediatriche.

ore 21. Auditorium Conciliazione. Via della Conciliazione, 4

Biglietti in vendita su ticketone.it

Per informazioni info.fond@fondbg.it telefono 06.6859.2946