Solidarietà ed Erasmus+Sport, due educatori de "Il Ponte" a Corfù • Terzo Binario News

Si è conclusa ieri la due giorni a Corfù, primo incontro del progetto Europeo Change-up, compreso nel più ampio Programma Erasmus+ Sport, che ha visto impegnati due Educatori professionali, Di Pietro Christian e Giorgio Sharif, che operano con gli ospiti della Comunità residenziale per minori e giovani adulti

dell’Associazione Il Ponte – Centro di Solidarietà di Don Egidio Smacchia ODV.



Il progetto che coinvolge tre Paesi Europei (Grecia, Spagna e Italia) si propone di costruire, in modo partecipativo, un modello di intervento per giovani a rischio che comprenda le attività sportive e l’avventura intese come esperienze all’aria aperta quali il trekking, la barca a vela, ecc.; inoltre giovani operatori saranno formati in itinere sulla terapia dell’avventura.

Il progetto avrà la durata di 18 mesi, il prossimo incontro sarà organizzato in Italia a Civitavecchia.