“Sogno di una notte di mezz’estate” alla Legnara di Cerveteri - Terzo Binario News

venerdì 13 agosto alle ore 21:30, al Parco della Legnara in scena il teatro. L’Associazione Margot Theatre, prestigiosa realtà artistica e culturale del territorio, porterà sul palco un classico della commedia di William Shakespeare: “Sogno di una notte di mezz’estate”.

Uno spettacolo variopinto, dinamico, avvincente, uno spettacolo in cui la maestria shakesperiana saprà unire in una commedia unica una moltitudine di storie e personaggi che si intrecciano e si districano tra di loro. Momenti di suspense, incomprensioni, comicità, un classico del teatro per una serata di qualità davvero da non perdere.

“L’Associazione Margot Theatre è una delle realtà artistico e culturali di spicco del nostro territorio, con la quale abbiamo già avuto occasione di collaborare e che sempre ci ha offerto importanti momenti di arte, teatro e spettacolo – dichiara Federica Battafarano, Assessora alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri – lo spettacolo, sotto la Direzione Artistica di Valentina Cognatti, è a ingresso gratuito, fino a esaurimento posti e si svolgerà nel pieno rispetto delle vigenti normative anti-covid”.