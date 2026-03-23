Soggiorni estivi per disabili 2026, aperti i termini a Tarquinia • Terzo Binario News

Sono aperti i termini per partecipare ai soggiorni estivi 2026 dedicati alle persone con disabilità residenti nei Comuni del Distretto sociale VT2. L’iniziativa punta a promuovere inclusione, autonomia e benessere attraverso esperienze strutturate, in linea con i percorsi socio-sanitari e riabilitativi dei beneficiari.

Il bando si rivolge in primo luogo ad adulti tra i 18 e i 64 anni in possesso del riconoscimento ai sensi della Legge 104/1992 (articolo 3, comma 1 o comma 3).

Prevista anche la possibilità di accesso per persone over 65 con disabilità, purché inserite in strutture residenziali o semiresidenziali, oppure coinvolte in progetti individualizzati, inclusi quelli del “Dopo di noi” e dei percorsi di vita indipendente.

Tra i destinatari rientrano anche utenti già in carico ai servizi socio-sanitari territoriali, comprese le persone con disagio psichico seguite dai Dipartimenti di Salute Mentale, sia a domicilio sia in strutture dedicate. È richiesto, in linea generale, un periodo minimo di presa in carico di sei mesi, salvo diverse valutazioni da parte dei servizi competenti.

“Questa iniziativa offre opportunità concrete di inclusione e socializzazione, valorizzando il diritto al tempo libero e al benessere delle persone con disabilità – dichiara l’assessore ai servizi sociali del Comune di Tarquinia Enrico Leoni -. I soggiorni estivi rappresentano non solo un momento di svago, ma anche un’esperienza significativa dal punto di vista educativo e relazionale, in continuità con i percorsi già attivi sui territori”.

La domanda di partecipazione, che ha valore di autocertificazione, deve essere presentata al Comune di residenza utilizzando l’apposito modulo disponibile presso gli uffici dei servizi sociali, i siti istituzionali e il Punto Unico di Accesso della ASL. C’è tempo fino alle 13 del 20 aprile 2026 per presentare la richiesta. Le domande dovranno pervenire al protocollo del Comune di Tarquinia, ente capofila del Distretto, tramite consegna a mano oppure via PEC. Non saranno ammesse le istanze arrivate oltre la scadenza. Per informazioni è possibile rivolgersi ai servizi sociali del proprio Comune.