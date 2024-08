Soddisfazione ad Allumiere per la "Notte in Strada" • Terzo Binario News

Grande successo per la “Notte in Strada” che si è tenuta il 17 agosto ad Allumiere e che ha visto di nuovo tanta musica sulle strade del centro del paese collinare.

Ad aprire le danze nel tardo pomeriggio sono stati i “Mezzi Divini” e i “Super Melody” lungo le vie del centro, regalando un assaggio di rock folkloristico che hanno ripercorso la musica italiana dagli anni 60 fino ai giorni nostri.

Alle 18:45 presso il cortile della Casa delle Arti (ex Cral) si è potuto assistere alla presentazione del libro “Dal Mar Tirreno a Ocean Drive”, la storia avventurosa del mitico Dj, conduttore televisivo e produttore musicale italiano Roberto Onofri, partito da Civitavecchia, da Campo dell’oro per arrivare fino a Miami, spinto dall’amore per la musica e per la tecnologia. Un viaggio che va dalla Radio alle feste top nel mondo con e grazie all’attore Franco Nero, fino alle sfarzose spiagge di Miami Beach in Florida, insieme alla conduttrice ed attrice Emanuela Tittocchia che ha anche presentato gli artisti in piazza.

A seguire l’inimitabile Adriano Pappalardo, il cantante più ruggente d’Italia, che ha fatto da vero padrone nella piazza di Allumiere, dove con i suoi singoli più famosi ha letteralmente infiammato il borgo, rendendo anche omaggio a Mogol e Battisti.

In chiusura vi è stato proprio il DJ Onofri con il suo dj set live con mix anni ‘80 e ‘90, gli anni raggianti delle discoteche e della musica elettronica.

“ci riteniamo molto soddisfatti“ spiega il Sindaco Luigi Landi “evento possibile grazie al lavoro sinergico dei miei delegati e dell’amministrazione tutta. E’ un onore ospitare artisti dei grandi artisti conosciuti in tutte le sfere internazionali e è stata una notte di puro divertimento all’insegna della buona musica”.

“Questa festa è stato un vero successo “commentano i delegati al Turismo Duccio Galimberti ed all Cultura Francesca Scarin “sin dal tardo pomeriggio abbiamo visto un flusso di persone non indifferente nonostante ci fossero altri eventi nel litorale laziale, siamo felici che Allumiere sia la prima scelta di turisti e villeggianti. Ora la nostra attenzione è totalmente rivolta al Palio delle Contrade, per cui invitiamo le persone a seguire i nostri aggiornamenti sui canali social ufficiali del Comune di Allumiere”.