Sociale: Al via “Capitale Coraggiosa”, webinar conclusivo di Termini Sociali 2020 - Terzo Binario News

Si concluderà domani la terza edizione di “Termini Sociali”, la manifestazione che fa incontrare il ‘sociale’ di Roma: associazioni, esperti, cittadini attivi e istituzioni, insieme, per condividere esperienze e progetti sul tema dell’accoglienza e dell’integrazione. Quest’anno l’evento è realizzato in piena e diretta collaborazione tra Roma Capitale – Assessorato alla Persona, Scuola e Comunità Solidale e Binario 95.

Organizzato in modalità on line, nell’ottica di prevenzione e contrasto al Covid-19, la manifestazione si è sviluppata attraverso tre giorni di tavoli di lavoro tematici a cui seguirà domani, sabato 17 ottobre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della povertà, l’incontro conclusivo con il webinar “Capitale Coraggiosa”.

Parteciperà l’assessora alla Persona, Scuola e Comunità Solidale di Roma Capitale Veronica Mammì. La restituzione dei lavori dei giorni precedenti, a cura di Alessandro Radicchi, fondatore e presidente di Binario 95 e dei moderatori degli altri due webinar, Fabrizio Schedid e Mattia Esposito, si aprirà con la presentazione del cortometraggio #Vorreirestareacasa di Yohana Ambros, commentato dal giornalista di Speciale TG1 Alessandro Gaeta, che racconterà le speranze e le difficoltà delle persone senza dimora di Roma che si sono trovate costrette a vivere la pandemia per strada a Roma perché una casa non la avevano.

Una riflessione del Prof. Aldo Morrone, Direttore Scientifico del San Gallicano, sul tema “Sanità e vita in strada ai tempi del Covid” darà il via ad un confronto tra esperti di settore e partner che hanno collaborato alla realizzazione di Termini Sociali 2020. Tra questi il prof. Antonello Scialdone dell’Istituto Nazionale per l’analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP), il prof. Luigi Corvo dell’Università di Tor Vergata, Caterina Cortese della fio.PSD, Lucia Ercoli dell’Istituto di Medicina Solidale, Francesca Danese, portavoce del Forum del Terzo Settore del Lazio e Sonia Dosti della Rete dei Numeri Pari / CGIL Roma e Lazio.

Sarà possibile seguire la diretta streaming, dalle ore 10 alle 13, sul sito www.terminisociali.it.

Il primo webinar, dal titolo “Data-Roma”, che ha aperto la manifestazione il 14 ottobre, è stato dedicato al tema dei dati relativi alla marginalità sociale adulta, una questione complessa, ma fondamentale per avere una fotografia aggiornata in termini quantitativi e qualitativi di un fenomeno assai rapido a mutare. Tra gli altri relatori, Alessandro Radicchi di Binario 95 ha presentato, insieme ai suoi colleghi, l’enorme patrimonio di dati che l’OCM-Osservatorio Cittadino sulle Marginalità di Roma raccoglie ed elabora attraverso la piattaforma Anthology, in uso tra tutti i centri convenzionati con il Comune e il circuito Siproimi. Patrimonio che Francesca Filipponi, dell’Assessorato alla Persona, Scuola e Comunità Solidale di Roma Capitale ha messo in risalto per la sua funzione progettuale per lo sviluppo dei servizi sociali.

Giovedì 15 ottobre, Termini Sociali ha fissato l’obiettivo sul tema dell’immigrazione, con un webinar dal titolo “Roma Migrante”. Mattia Esposito della Europe Consulting Onlus, che opera allo sportello unico dell’Ufficio Immigrazione di Roma Capitale, ha coordinato un panel di esperti delle istituzioni e del terzo settore, che hanno ribadito l’auspicio per una revisione della legislazione europea e nazionale, lontane dalla realtà effettiva della popolazione migrante. La pandemia ha ulteriormente complicato la gestione dei servizi, ma ha anche permesso di evidenziarne in maniera più chiara i limiti e gli spazi di miglioramento. Rosa Aquilina di Roma Capitale ha offerto una sintesi conclusiva, ribadendo l’impegno dell’Amministrazione per assicurare a tutti, con i molti progetti dell’Ufficio Immigrazione, il rispetto dei diritti.

Il tema onnicomprensivo dell’accoglienza è stato affrontato durante il webinar di venerdì 16 ottobre, dal titolo “Accoglienza ai tempi del Covid”, moderato da Fabrizio Schedid, coordinatore del Polo Sociale Roma Termini: un’intensa carrellata delle esperienze più significative dell’accoglienza, presentate da chi lavora sul territorio e ha sperimentato la difficoltà di svolgere un servizio naturalmente e necessariamente di prossimità, in un momento in cui l’emergenza sanitaria ha imposto uno stravolgimento.

La registrazione dei webinar è disponibile on line sul sito www.terminisociali.it .