Soccorso dei vigili del fuoco a Santa Marinella: la barella esce dalla finestra • Terzo Binario News

Verso le cinque di questa mattina i vigili del fuoco di Civitavecchia sono stati allertati per il soccorso a una signora che abita in via Abbadia a Santa Marinela.

La donna, che aveva già subito un trauma che le impedivano la regolare deambulazione, era stata colta da malore e doveva esere portata in ospedale.

La squadra dei vigili del fuoco però non poteva trasportarla all’esterno con la barella spinale, non riuscendo passare per la scala a chiocciola che conduceva al piano dove è la camera della donna. Quindi hanno caricato la barella sul cestello dell’autoscala e hanno fatto uscire la signora dalla porta finestra del balcone, affidandola alle cure del 118 che attendeva con l’ambulanza in strada.