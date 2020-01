Snowrugby, La Url Ladispoli è quinta a Tarvisio - Terzo Binario News

Bella soddisfazione per la Url Ladispoli che ha preso parte allo Snowrugby 2020 di Tarvisio.

Sulle nevi friulane i rossoblù si sono fatti valere raggiungendo la quinta piazza a seguito del successo nel girone di qualificazione.

Prima giornata e 9-3 al Dwarfs prima e 6-3 al Tarnok poi; quindi sconfitta dagli Abnormals per 5-3 e ancora successo sul Brugsche per 4-3 a chiusura del girone mentre nel quarto di finale c’è stata la sconfitta 5-4 per mano del Como. Infine 6-2 al Chieri nella finalina per il quinto posto.

In più, il patron del club Marco Cavicchia è stato premiato come miglior giocatore della manifestazione.