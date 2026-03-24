Snowkite e Sup, i risultati della Nautica Campo di Mare • Terzo Binario News

SnowKite

Si è aperta con il successo dell’atleta dell’Associazione nautica Andrea Di Lisa l’edizione 2026 del Campionato Italiano di SnowKite.

L’ ALTO SANGRO SNOWKITE CONTEST, svoltosi nel fine settimana a Roccaraso–Rivisondoli sugli altopiani dell’Appennino abruzzese ad oltre 1800m di quota, ha visto il successo nella prova “Race” dell’atleta dell’Associazione nautica Campo di Mare asd Andrea Di Lisa.

In questi prima tappa della 12.esima edizione del Campionato Italiano di Snowkite, una delle più spettacolari del calendario, Andrea Di Lisa è partito con “la vela” giusta ed ha confermato quanto di buono aveva fatto nel 2025, quando si era aggiudicato il Titolo Italiano.



SUP

Dalla neve al mare, con la prima tappa nazionale del Campionato Italiano SUP/FISSW:

l’atleta della Associazione nautica Fabrizio Fedeli si è classificato al terzo posto;

l’atleta ed istruttrice federale SUP Rosellyn Estares, sfortunata nella prova di sabato quando un’onda anomala ed imprevista le ha impedito il successo quando era prima a soli 20 metri dal traguardo, nella prova techno-race di domenica si è classificata al terzo posto.

Due podi che, conquistati in competizioni impegnative, fanno ben sperare per il prosieguo del Campionato.