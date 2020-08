SNC Civitavecchia e Aurelia Nuoto, per l’impegno una stagione da 10 in pagella - Terzo Binario News

Soddisfatta l’allenatrice Porchianello: “Per i miei atleti la stagione più difficile di sempre”

Una stagione da 10 in pagella quella che sta per concludersi per SNC Civitavecchia e Aurelia Nuoto. Questa in sintesi l’opinione dell’allenatrice Laura Porchianello, che parla dei suoi atleti: “Sicuramente questa sarà da loro ricordata come la stagione più difficile di sempre – dice Porchianello – uno stop forzato lungo quasi 70 giorni con la loro casa, lo Stadio del Nuoto Marco Galli, che non è ancora utilizzabile, voglio ringraziare il presidente dell’Aurelia Nuoto che ci ha consentito di riprendere gli allenamenti presso la piscina comunale di Viterbo lo scorso maggio e a seguire la Centumcellae che ci ha successivamente ospitati presso i propri impianti dove si sono potuti allenare anche i nuotatori più giovani della SNC Civitavecchia”.

“Se dovessi dare un voto a questa stagione – aggiunge l’allenatrice – sicuramente darei un 10… ma non per i piazzamenti o i tempi ottenuti che in questo periodo passano in secondo piano ma, per la voglia e l’impegno che hanno saputo dimostrare, per la presenza costante e quotidiana di tutti gli atleti dal più piccolo al più grande”.

Si sono svolti lo scorso 27 luglio e 3 agosto, presso lo Stadio del Nuoto di Roma, i campionati italiani di categoria del Lazio, il tutto nel rispetto delle normative anti Covid. Alle gare hanno partecipato gli atleti civitavecchiesi tesserati con la società romana Aurelia Nuoto: Esposito Daniele, Thomas Capretti, Ruben Cinelli, Pierini Lior, Catanesi Giordano, Melis Damiano, Urru Ludovica, Erriu Ginevra, Pelo Chiara, Cipriano Sofia.

“In piena pandemia – dice sempre Porchianello – ho voluto regalare ad ognuno una lettera da appendere in camera: ‘Questo è per voi che siete i miei campioni. Ce la farete, ce la faremo, ritorneremo a nuotare e sarà ancora più bello, sarà la vostra vittoria più grande. Ci sono riusciti e hanno vinto, per fortuna, tutti quanti”.