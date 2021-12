Smartphone gaming: quali aspetti considerare prima dell’acquisto - Terzo Binario News

La tecnologia che avanza giorno dopo giorno ci offre sempre più modi per divertirci e farci rilassare.

Uno di questi è il gaming da cellulare, con miriadi di giochi completamente diversi fra loro e in grado di accontentare i gusti di chiunque. Scegliere un buon dispositivo su cui giocare con tranquillità e senza incappare in qualche problema tecnico, però, potrebbe non essere così semplice.

Per questo, quando si pensa di acquistare un nuovo smartphone gaming, è importante valutare alcune caratteristiche fondamentali che agevoleranno le nostre ore di gioco.

L’evoluzione del gaming da smartphone

Dai primi giochi per cellulare composti da pochi pixel e una grafica basilare, siamo oggi arrivati a piattaforme ricche e sofisticate che offrono divertimento per tutti i gusti.

Ai classici titoli più amati da giovani e meno giovani, si affiancano app che offrono anche la possibilità di guadagnare qualche soldo quando si vince. Tra queste si trovano le offerte dei casinò online che spesso prevedono bonus di benvenuto da spendere sui siti per prendere confidenza con le piattaforme di gioco stesse.

Ormai anche titoli più famosi per console e PC decidono di sviluppare la versione mobile per poter essere giocati con smartphone da gaming in tutta comodità.

Le caratteristiche necessarie per buon smartphone da gaming

Le nuove piattaforme di gioco richiedono grandi risorse ai cellulari, e per poter ottenere un’esperienza di gaming divertente e fluida, occorre necessariamente puntare su alcuni fattori. Vediamo quali.

Display

Giochiamo guardando uno schermo, quindi le caratteristiche dovranno essere adeguate alle risorse richieste. La risoluzione del display di un buon smartphone da gaming dovrà essere di almeno 1080 pixel per poter percepire tutti i dettagli del gioco. Lo schermo AMOLED è una scelta migliore e più efficiente per quanto riguarda contrasto e colori vivaci rispetto ai pannelli LCD. Le frequenze di aggiornamento più elevate forniscono un gameplay più fluido: 90Hz è un buon valore, 120Hz è ancora meglio.

Batteria

Fondamentale per estendere la sessione di gioco per tutto il tempo desiderato. I dispositivi che includono batterie da 5000 mAh sono perfetti per giocare anche tre o quattro ore al giorno. Se poi possiedono la ricarica rapida, offriranno maggiori possibilità di divertimento all’utente.

Processore

Un processore potente e di ultimo modello probabilmente rende il tuo smartphone perfettamente adatto al gaming. Se è vero che i migliori videogiochi sono sempre più presenti sul mercato mobile, i produttori dei dispositivi attualmente in commercio si sono adeguati a questa necessità sfornando circuiti SoC (System on Chip) formidabili per CPU, GPU, quantitativi di RAM e così via…

Connettività

Molto del gaming da smartphone si svolge online, con anche un aspetto multiplayer per poter gareggiare con altri giocatori nello stesso momento. Quando non si dispone di una buona connessione Wi-Fi , divenuta oramai essenziale praticamente ovunque, la connettività da rete cellulare è cruciale. Meglio scegliere dispositivi che garantiscano le più moderne connessioni 5G per una velocità ottimale.

Ultimo ma non meno importante: il sistema di raffreddamento

Il gaming da smartphone, si sa, richiede notevoli risorse ai dispositivi. Molti giochi e tante piattaforme sfruttano le caratteristiche dei cellulari portandoli a surriscaldarsi anche per lunghi periodi di tempo. I dispositivi che adottano i sistemi di raffreddamento migliori sono quelli più indicati per giocare e ottenere buone prestazioni senza doversi interrompere.

In definitiva, non è detto che scegliere uno smartphone ideale per il gaming comporti l’acquisto di smartphone ultra-costosi e di fascia alta. Basta saperne valutare le caratteristiche più importanti che garantiscano delle buone prestazioni di gioco, e si troveranno facilmente anche dispositivi idonei nella fascia media del mercato.