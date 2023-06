Smart cannibalizzata a Colle degli Abeti • Terzo Binario News

Colle degli Abeti, via Don Tonino Bello. Qui, come segnalato dal Comitato di quartiere, è stata rinvenuta un’altra macchina cannibalizzata: si tratta di una Smart.

Il veicolo, come si vede dalle foto, è stata poi abbandonata in strada “come un rifiuto urbano”, con la medesima tecnica della legatura al palo per uno scarico veloce.

Non è la prima volta che in zona si assiste a un fenomeno del genere. A maggio Terzobinario aveva documentato un mezzo cannibalizzato e abbandonato in via Salvatore De Lorenzo, con il telaio legato al palo. Nell’occasione Fabio Piccinelli, presidente del cdq, disse: “Prima è comparso un motorino senza targa, poi c’è stato lo sversamento di materiali di risulta, ora la carcassa dell’auto. Il territorio del Municipio – termina – è esteso e i livelli di sicurezza non sono molto alti.”.