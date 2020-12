Slittata la puntata di Alberto Angela dedicata al Caravaggio passato a Ladispoli - Terzo Binario News

Era in programma per stasera ma è slittata – sembra di una settimana – la trasmissione di “Stanotte con Caravaggio”, lo speciale di Alberto Angela dedicato al maestro lombardo in parte girato al catello di Palo Laziale nel comune ladispoliano.

Oggi su Rai 1 però qualche assaggio della puntata condotta dal divulgatore scientifico si è avuta, con tanto di ricostruzione cinematografica.

Dunque stasera sarà la volta di Pompei e delle ultimissime scoperte archeologiche e probabilmente il 16 toccherà a Ladispoli.