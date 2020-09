Skylab Studios porta la mongolfiera virtuale a Tarquinia - Terzo Binario News

Sabato 26 e domenica 27 settembre si celebrano in Italia le Giornate Europee del Patrimonio, la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa e con l’occasione si aprono le porte della capitale del mondo etrusco.

Un evento ricco dove ci saranno visite guidate, aperture straordinarie e iniziative digitali organizzate all’interno dei musei e nei luoghi della cultura.

Mai come quest’anno è importante far conoscere il patrimonio culturale abbattendo tutte le barriere imposte dal Covid-19, optando per un’edizione virtual della manifestazione europea.

Anche il Comune di Tarquinia ha accettato la sfida e, grazie all’innovazione made in Skylab Studios, si presenta al pubblico in una veste tutta nuova.

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio sarà infatti possibile sorvolare le meraviglie etrusche di Tarchna, Corneto e l’odierna Tarquinia stando comodamente seduti sul divano. Come? Con una mongolfiera virtuale progettata da Skylab che atterrerà dove e quando deciderà l’utente. Il tutto senza bisogno di prenotazioni, orari prefissati e costi aggiuntivi.

“Tarquinia ricopre nuovamente il ruolo di apripista nel mondo del turismo digitale. – spiega l’assessore Martina Tosoni – Alla segnaletica turistica interattiva già presente nella città, si aggiunge VrCity, lo strumento innovativo che mette online la cittadina etrusca e la rende accessibile da ogni parte del mondo e su ogni device. Si tratta di una strategia voluta dall’amministrazione comunale ed ideata dall’assessorato al turismo per creare una soluzione rivolta alle scuole e al turismo digitale. Un modo nuovo per avvicinare il pubblico di tutto il mondo al patrimonio Unesco di Tarquinia, volando sulla storia e sul territorio”.

È semplicissimo, basterà cliccare sul link e dal proprio dispositivo sarà possibile visitare Tarquinia in un modo del tutto nuovo, magari stando comodamente sul divano. VrCity, sarà visitabile anche attraverso il computer, tablet, smartphone e la LIM, la lavagna interattiva multimediale presente oggi nelle scuole. Vr City ha anche l’opzione in Realtà Virtuale, tecnologia che sta entrando sempre di più nelle nostre case, basterà infatti un Visore VR per intraprendere un viaggio virtuale, passeggiando per le vie della cittadina etrusca alla scoperta di tutti i meravigliosi luoghi che custodisce Tarquinia.