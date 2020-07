Skylab Studios e Tarquinia rendono interattivo il sito Unesco - Terzo Binario News

Una città parlante accessibile e interattiva è quella ideata da Skylab per rendere un patrimonio mondiale UNESCO accessibile a chiunque attraverso l’accesso a delle schede informative on demand dove è possibile trovare tutti i servizi interattivi per assistere il turista partendo da un semplice QR code.

A Luglio verranno installati i nuovi impianti impreziositi dalla nuova versione del software ormai conosciuto in tutta Italia made in Skylab Studios.

Un regalo per ringraziare il paese che ha creduto in questo progetto fin da subito.

Un sistema di segnaletica turistica dotata di Qr Code e Chip NFC che permetterà al turista, grazie all’utilizzo del proprio device di accedere ad una serie di informazioni per conoscere la storia della cittadina etrusca. Una segnaletica che parla 2 lingue, accessibile a tutti grazie alle videoguide in LIS (Lingua Italiana dei Segni) e alle visite virtuali per permettere, anche ai portatori di handicap, di salire sul Torrione panoramico per ammirarne la sua bellezza, scendere nelle tombe etrusche e perché no magari osservare da vicino i meravigliosi cavalli alati custoditi nel Museo Nazionale Etrusco.

Un tour davvero meraviglioso che permette ai turisti di avere il patrimonio culturale della città nel palmo della propria mano, scoprirne la bellezza, la storia e le tradizioni.

Ma non è tutto a rendere Tarquinia ancora di più una città innovativa, sarà il nuovo software, che verrà presentato a breve; questo permetterà di visitare la città etrusca anche a km e km di distanza. Come? Grazie a VrCity, il nuovo progetto made in Skylab Studios, che mette la città online, visitabile da qualunque parte del mondo usando solo il proprio smartphone, tablet o computer.

𝑈𝑛 𝑣𝑖𝑎𝑔𝑔𝑖𝑜 𝑚𝑒𝑟𝑎𝑣𝑖𝑔𝑙𝑖𝑜𝑠𝑜 𝑒̀ 𝑞𝑢𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑐ℎ𝑒 𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑑𝑢𝑛𝑞𝑢𝑒 𝑇𝑎𝑟𝑞𝑢𝑖𝑛𝑖𝑎, 𝑐ℎ𝑒 𝑒̀ 𝑝𝑟𝑜𝑛𝑡𝑎 𝑎 𝑠𝑝𝑖𝑐𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑖𝑙 𝑣𝑜𝑙𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑢𝑛 𝑡𝑜𝑐𝑐𝑜 𝑑𝑖 𝑖𝑛𝑛𝑜𝑣𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑔𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑡𝑎̀ 𝑣𝑖𝑟𝑡𝑢𝑎𝑙𝑒.