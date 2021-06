Sit in delle famiglie Orlandi e Gregori per ricorda Emanuela e Mirella - Terzo Binario News

Presente l’associazione Penelope Lazio

Un’attesa lunga 38 anni. La famiglia Orlandi come anche quella di Mirella Gregori attendono la verità sulla scomparsa delle due ragazze da ben 38 anni.

Con l’associazione Penelope Lazio, di cui sono soci e Maria Antonietta Gregori vice-presidente, affiancano e supportano i famigliari e gli amici che si trovano di fronte alla scomparsa di una persona cara.

Ogni anno nel sit-in organizzato dalla famiglia in occasione dell’anniversario della scomparsa di Emanuela si chiede verità e giustizia per lei e per tutti quelli di cui non si hanno più notizie.