Sinistra in Comune Anguillara: "Mozione per rafforzare la campagna vaccinale" - Terzo Binario News

“Siamo alle soglie di una possibile terza ondata del Covid-19, ed è indispensabile la realizzazione al più presto di una grande campagna di vaccinazione. Anche il nostro Comune può svolgere un importante ruolo di promozione e facilitazione. E deve farlo al più presto possibile.

Il Piano strategico nazionale dei vaccini stabilisce che “A livello regionale e a livello locale saranno pertanto identificati referenti che risponderanno direttamente alla struttura di coordinamento nazionale e si interfacceranno con gli attori del territorio, quali i Dipartimenti di Prevenzione …”, e che “Con l’aumentare della disponibilità dei vaccini, a livello territoriale potranno essere realizzate campagne su larga scala (walk-in) per la popolazione presso centri vaccinali organizzati ad hoc e, in fase avanzata, accanto all’utilizzo delle unità mobili, il modello organizzativo vedrà via via una maggiore articolazione sul territorio …, incluso il coinvolgimento degli ambulatori vaccinali territoriali, dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta, della sanità militare, e dei medici competenti delle aziende.”

E’ evidente dal Piano strategico il coinvolgimento degli Enti Locali per organizzare e gestire i luoghi e la logistica. Per cui l’ANCI ha intrapreso un’azione per il coinvolgimento del sistema delle autonomie locali nel processo di pianificazione riguardante, in particolare, l’individuazione di strutture e luoghi per la somministrazione vaccinale, al fine di garantire una diffusione il più possibile capillare su tutto il territorio (lettera ANCI al Min. Gelmini del 15 febbraio 2021).

Ciò significa che occorre muoversi anche ad Anguillara! Occorre stabilire una attenta e articolata organizzazione delle attività di vaccinazione al fine di permettere agli operatori del territorio di agire in sicurezza e celermente, attivando i cosiddetti Punti Vaccinali di Popolazione e soprattutto il servizio dei medici di famiglia.

La Mozione di Sinistra in Comune impegna il Sindaco e la Giunta a rafforzare la collaborazione tra Amministrazione comunale ed il Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) del Dipartimento di Prevenzione della ASL RM4; e mettere a disposizione spazi, luoghi, personale e mezzi (ognuno per la propria relativa competenza) al personale sanitario che opererà la vaccinazione, con particolare riferimento al ruolo strategico che giocherà la medicina del territorio attraverso il coinvolgimento dei medici di famiglia, e al possibile supporto delle locali sezioni di Protezione civile, Croce Rossa e Avis.

Ci auguriamo che la nostra Amministrazione si attivi al più presto.

La mozione presentata per tramite del Consigliere di Sinistra in comune, Enrico Stronati”.

Sinistra in Comune Anguillara Sabazia