Sinistra Democratica e Santa Marinella bene comune a Tidei: "Il rosso non gli appartiene più, ormai è filorenziano" - Terzo Binario News

“Certo, che questo Sindaco sta diventando sempre più preoccupante. Sarà forse l’età, o le difficoltà, vere o ostentate, che sta vivendo nella sua attività amministrativa, o la sua sfrenata e ricorrente ricerca di un palcoscenico da occupare, qualunque esso sia, ma, alcune sue esternazioni inducono una approfondita riflessione.

Anche all’insegna di 50 sfumature di grigio, bianco o nero, non certo di rosso, che è un colore che da tanto tempo non gli appartiene più. Ammesso che gli sia mai appartenuto (il DNA non tradisce mai), nonostante abbia vissuto solo e sempre di politica, inizialmente sì, nelle fila del PCI, ma ben presto abbandonate per disperdersi nei meandri di un neo riformismo liberistico pseudorenziano, a cui si sente molto affine, pur dovendolo celare agli occhi del suo partito. Questo sì, come una utilitaristica maschera di carnevale.

Pur essendo stato il comunicato, a cui si riferisce il sindaco, redatto solo da Prc, ci fa piacere essere citati insieme a Rifondazione Comunista, ma Sinistra Democratica non è la stessa cosa. La sua lontananza esistenziale dalla sinistra gli fa confondere distinzioni politiche che lui, vista la sua dichiarata storia personale, dovrebbe ricordare, se la memoria cognitiva e rievocativa non gli giocassero brutti scherzi. Come la ricostruzione che tenta, erroneamente, di fare sul ballottaggio fra Fronti e Bacheca, in cui, a fronte del fatto che noi lasciammo ai nostri candidati completa libertà di scelta, lui, con il suo doppiogiochismo politico che lo ha spinto più di una volta a fare accordi più o meno palesi con la destra (vedi soprattutto Civitavecchia, ma non solo), dette nascoste indicazioni di votare per Bacheca. E’ probabilmente questo il motivo per cui Fronti si rifiutò di appoggiarlo nelle elezioni amministrative del 2018, e sarebbe interessante sapere cosa ne pensa il diretto interessato.

Le manovre di sottobanco non appartengono a Sinistra Democratica, e il tentativo, infruttuoso, di attribuircele, fa parte delle sue dinamiche “proiettive” che lo spingono a voler vestire gli altri di abiti che, invece, sono fatti su misura per lui. Si è vista anche questa volta la sua innata predilezione per accordi che minano le regole della democrazia con la nomina del Presidente del Consiglio Comunale Marongiu. Lui le cose le fa ma gli piace attribuirle agli altri, a proposito di menzogne e opportunismi politici.

Le divisioni della sinistra lo hanno visto spesso protagonista, quasi mai per motivi ideali o valoriali, ma il più delle volte per calcoli personali e tornaconti elettorali, individuali o familiari.

A proposito di “apericene”, se il Sindaco vuole, una volta lo potremmo invitare. Certo, sarebbe una cosa modesta, non con caviale e champagne, e si dovrebbe accontentare di S. Marinella (che noi amiamo certamente molto più di lui), e non a luoghi esotici ai quali è ben abituato. Inutile ribadirgli, per l’ennesima volta, che l’imposizione di Minghella che lui ha fatto era ben nota a noi fin dall’inizio, e infatti subito dopo siamo usciti sulla stampa per evidenziare la nostra contrarietà, sulla quale lui è stato irremovibile.

Crediamo che non ci sia altro da aggiungere. I fatti e la sua storia parlano da soli”.

Comunicato di Sinistra Democratica Santa Marinella bene comune