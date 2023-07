Sindacati in Regione per il ripristino del cosiddetto “trasporto collettivo aziendale” del settore volo • Terzo Binario News

In data odierna, su richiesta delle scriventi, si è svolto un incontro presso la Regione Lazio per il ripristino del cosiddetto “trasporto collettivo aziendale” per il personale aeroportuale.

L’incontro si è svolto alla presenza dell’assessore alla mobilità e ai trasporti regionale Fabrizio Ghera, di un rappresentante del Comune di Fiumicino e delle aziende aeroportuali.

Nel merito del confronto, come parti sociali, abbiamo evidenziato le criticità che impattano direttamente sulla vita sociale ed economica dei lavoratori aeroportuali, proponendo un intervento, ormai indifferibile, sul ripristino del trasporto aziendale e l’implementazione del trasporto pubblico e forme di tariffe agevolate dedicate ai soli lavoratori Aeroportuali, con il contributo degli Enti istituzionali e delle aziende interessate.

L’ assessore ha sensibilizzato il tavolo a ricercare soluzioni condivise, garantendo il proprio contributo alla prosecuzione del tavolo di confronto, affidando al dirigente della mobilità regionale il coordinamento operativo di quest’ultimo.

Sarà nostra cura mantenere alta l’attenzione sul problema e tenervi aggiornati sull’evoluzione del confronto.

Segreterie Regionali del trasporto aereo Lazio

Filt Cgil Fit Cisl Uiltrasporti Ugl Trasporto Aereo