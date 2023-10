Sindacati, anche a Montalto lo sportello sociale SPI-CGIL: s'inaugura il 9 ottobre • Terzo Binario News

Anche a Montalto di Castro nasce lo sportello sociale di SPI-CGIL, un luogo dove del personale professionalmente preparato potrà dare risposta alle domande relative alle necessità più diffuse fra la popolazione anziana.

Questo nuovo servizio, che verrà inaugurato il 9 ottobre, alle ore 10, presso la sala consiliare del Comune di Montalto di Castro, sottolinea e rafforza la vicinanza di CGIL su un territorio già da molti anni assistito dalla stessa CGIL.

«Le informazioni circa i diritti delle persone che versano in condizioni di fragilità, con i relativi aggiornamenti a riguardo, ed il sostegno pratico nelle richieste agli enti che erogano i servizi – spiega il segretario generale dello SPI Cgil Viterbo Nord Nester Petronio – sono le principali attività dello sportello sociale. Come succede ovunque in Italia, oramai da diverso tempo – prosegue Petronio – la popolazione anziana inizia ad essere sempre più numerosa, e sono tante le difficoltà che tale categoria incontra per accedere ai servizi che le spettano di diritto. SPI-CGIL si inserisce proprio in questo contesto, accompagnando i più fragili lungo il percorso che porta all’ottenimento di questi servizi».

Le attività svolte dallo sportello sociale sono molteplici per aiutare le persone e le loro famiglie e riguardano tematiche di politica sociale, sanità, disabilità, servizi abitativi, ricreativi, educativi e culturali, tematiche che il personale, nella persona di Nazareno Miralli, che in questi mesi ha ricevuto una particolare preparazione, cercherà di trasformare in aiuti concreti per chi ne ha legittimamente bisogno.

«È importante che i nostri cittadini si sentano supportati e informati in ogni fase del processo – commenta il sindaco di Montalto Emanuela Socciarelli – sia che si tratti di richiedere assistenza sanitaria, sussidi, o qualsiasi altro tipo di servizio pubblico. La collaborazione con la CGIL è stata fondamentale per rendere possibile questa iniziativa, dimostrando una profonda dedizione nel supporto dei lavoratori e dei cittadini. Ringrazio il segretario generale CGIL Nester Petronio e tutti i collaboratori per la dedizione a questo progetto. Siamo grati per il loro impegno nel portare questo sportello sociale nel nostro comune».

Tutti gli operatori sono inseriti in una rete regionale per una maggiore circolazione di informazioni a supporto dell’attività che svolgono su ogni territorio.

«Come segretario generale, e locale di riferimento, di SPI-CGIL Viterbo Nord – conclude Nester Petronio – sono molto contento del risultato raggiunto per Montalto e Pescia Romana, e spero che lo saranno anche coloro che sceglieranno di usufruire della nostra assistenza».

Il nuovo sportello sociale si trova a Montalto di Castro in Via Roma n.1.

Orario di apertura:

Lunedì dalle ore 9 alle ore 12

Venerdì dalle ore 9 alle ore 12

tel. 0766 898906

e-mail: sportellosocialemontalto@lazio.cgil.it