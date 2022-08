Simba, King e Guagliò, tutti e tre cercano amore e una casa • Terzo Binario News

SIMBA era un cucciolino e piangeva tanto in canile ma finalmente un ragazzo giovane si accorse di lui e lo adottò. Il sogno però è durato poco: in pochissimi mesi il ragazzo si è stancato e lo ha lasciato ai suoi genitori, che non lo possono proprio più tenere. Simba è nella foto grande.

Ormai il suo tempo è scaduto, è tutto pronto: le porte del canile si apriranno di nuovo per lui. Il nostro è l’ultimo tentativo, per evitare che questo meraviglioso pitbull di 18 mesi, si lasci morire dentro al box.

Adottabile nel centro nord Italia con disponibilità a visita preaffido e post affido e a dare via via sue notizie alla nostra associazione

Per informazioni: tel.: 3386969314 – preferibile richiesta per whats up e sarete richiamati.www.sienadozioni.it – facebook: assta siena

Instagram: assta_siena Associazione Senese Salute e Tutela degli Animali odvTelefono 366 5029904pagina facebook: assta sienawww.sienadozioni.it

DONA IL 5 X MILLE A C.F. 92060000525

codice iban IT 64S 01030 14200 0000 10611877 intestato a Associazione Senese Salute e Tutela Animali.

King

Poi ci sono King e Guaglio’.

KING nato 1.11.2021 tg medio/piccola ADORABILE, e GUAGLIO’ dolce tenero cucciolo di taglia media nato 20.2.2022.

Guagliò



ADOTTABILI ANCHE A DISTANZA oppure venite a prenderli, previo appuntamento, presso il rifugio dellaLega Nazionale per la Difesa del Cane Milano

Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi)

tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297rifugio@legadelcanemi.itwww.legadelcanemi.it

siamo in FB e twitter @LNDC_MI INSTAGRAM

aperto tutti i giorni, tutto l’anno

dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00

Donaci il tuo 5 X mille, con un piccolo gesto potrai darci un grande aiuto

Codice Fiscale: 97441440159