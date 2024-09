Simba e Dora, due storie diverse al nord e al sud ma uguale bisogno d'amore • Terzo Binario News

SIMBA è un bellissimo Cane Corso nato il 9.4.2023 di taglia grande.

E’ stato accalappiato a Carpiano Mi il 21.7.2024 SIMBA è adatto a persone esperte, consapevoli della tipologia della razza.



SIMBA E’ ADOTTABILE ANCHE A DISTANZA

Venite a prenderlo, previo appuntamento, presso il rifugio della

Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano

Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi)

tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297

rifugio@legadelcanemi.it www.legadelcanemi.it

siamo in FB e twitter @LNDC_MI INSTAGRAM

aperto tutti i giorni, tutto l’anno

aperto tutti i giorni, tutto l'anno

dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00

Codice Fiscale: 97441440159

SPERO CHE LA VITA SIA STATA CATTIVA CON CHI ANNI FA TI HA LASCIATA IN CANILE CON LE SOLITE SCUSE…SE IL MALE FATTO TORNA INDIETRO LO SPERO. DORA HA QUASI 6 ANNI, NON HA SMESSO UN GIORNO DI ASPETTARLI,CHE RABBIA.

UNA CAGNOLINA DOLCISSIMA DI CIRCA 14 KG, QUANDO ENTRO IN BOX POI SI ATTACCA ALLE GAMBE PER NON FARMI ANDARE VIA….

IL CANILE È TRISTE…PER ALCUNI UN PO’ DI PIÙ.

NOCERA INFERIORE Monica Esposito 348 683 9811