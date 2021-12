Silvia Marongiu a Trani: "Non sono il cavallo di Troia di nessuno" - Terzo Binario News

Risposta della segretaria del Pd di Ladispoli, candidata sindaca, Silvia Marongiu al consigliere Eugenio Trani.

“Sbagliato buttare la questione in caciara – attacca la Marongiu – io non ho nulla da nascondere, forse qualcun altro ha scheletri negli armadi. Ma tengo a sottolineare che non sono il cavallo di Troia di nessuno, per fugare il campo da un massaggio distorto che si vuol far passare.

Il corso del Sole 24 Ore? Meglio fare un corso di comunicazione e marketing per documentarsi, il corso del Sole è un appuntamento stabilito per far ripartire i comuni dopo la pandemia al quale sono stati invitati tutti gli amministratori locali.”

Altra questione, l’accusa di mancanza di programmi: “Posto che nel Pd è necessario passare attraverso delle tappe stabilite – riprende la segretaria dem – e se siamo arrivati tardi è per via di un processo interno, ricordo che con Trani condiviso i banchi del consiglio comunale chiedendogli consigli sulla materia del bilancio, sulla quale è molto ferrato.

Con Alessio Pascucci abbiamo fondato Italia in Comune, dalla quale mi sono sganciata quando è diventata partito. Ma a proposito di Pascucci, si farà una sintesi su cosa vorranno i ladispolani e quali accordi prendere. Se però mii è stato chiesto di candidarmi per lo scranno di palazzo Falcone, questa volontà popolare non può essere ignorata”.

Infine un confronto nel centrosinistra, che a questo punto diventa impellente: “I confronti ci saranno di persona e nelle sedi opportune, ma di programmi non si è proprio parlato perché non mi è stato chiesto. Nessun ha intenzione di mettersi di traverso. Preciso che io sono di estrazione civica, radicata sul territorio per alcuni settori come la tutela delle donne e sul sociale” la conclusione di Silvia Marongiu.