Silvia, in canile da quando è nata: è dolce e buona, adottatela • Terzo Binario News

PER FAVORE MASSIMA CONDIVISIONE PER SILVIA, IN CANILE DA QUANDO AVEVA POCHI MESI, ORA HA QUASI 1 ANNO E NON HA MAI AVUTO NULLA DALLA VITA.

LEI È SILVIA E HA QUASI 1 ANNO, È IN UN BOX DI CANILE DA QUANDO È UNA CUCCIOLETTA DI POCHI MESI.



Silvia è dolcissima, è una cucciolona dolcissima che sta crescendo in pochi metri quadrati.

Silvia non sa neanche di avere un nome, me la ricordo in un video dello scorso anno in mezzo a tanti piccoletti, lei ha sempre cercato di farsi notare. La sua codina ha sempre scodinzolato e lei ha sempre sperato che accadesse qualcosa di bello.

Purtroppo i mesi sono passati e la sua vita è sempre stata il nulla totale.

Appena una persona si avvicina a lei, lei salta con delicatezza e con le sue zampine abbraccia e da tanti bacetti.È una cucciolotta meravigliosa e desiderosa di dare e ricevere affetto.Queste foto sono la sua unica possibilità di sperare in un futuro migliore.

Silvia ha quasi 1 anno, taglia media. Affetto illimitato! Carattere dolcissimo.Si affida vaccinata, chippata e sterilizzata in tutta Italia.

Attualmente si trova in provincia di Palermo.

Per adottarla scrivete via whatsapp al: 327 1841443 oppure via mail a: unacucciaperte@gmail.com