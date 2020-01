"Silenzio sconcertante" sui lavori alla Stefanelli, il preside scrive a Virginia Raggi e al Municipio XIV - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

I destinatari sono diversi, dal sindaco Virginia Raggi al presidente del Municipio XIV, Alfredo Campagna. Flavio Di Silvestre, dirigente scolastico, ha chiesto lumi sulla messa in sicurezza del solaio del plesso ‘Paolo Stefanelli’ di via Enrico Pestalozzi. Un argomento caldo che sarà affrontato nella commissione Trasparenza di Monte Mario, in programma l’8 gennaio alle 12,30.

Nella lettera – scritta venerdì 3 gennaio – il preside ha richiesto un quadro della situazione. E ha notato: “Si esprime vivo sconcerto per questo silenzio e per la mancanza di informazioni”.

Una posizione, quella di Di Silvestre, maturata alla luce “delle rassicurazioni fornite durante le riunioni della Commissione Scuola, cultura e sport del Municipio Roma XIV, in merito ai tempi per l’espletamento del bando di gara per la selezione delle ditte che dovranno eseguire i lavori di sistemazione urgente del solaio della sede centrale di via Pestalozzi, delle scale e della biblioteca”.

“A tutt’oggi – ha continuato – non sono state fornite a questo Ufficio di Presidenza notizie certe sul bando di gara, sull’aggiudicazione dei lavori e sul cronoprogramma per l’effettuazione delle opere di messa in sicurezza del suddetto secondo piano della sede centrale”.

Nel mezzo, ha continuato Di Silvestre, troviamo “di fornire la massima trasparenza e la diffusione delle informazioni all’utenza” e di avere a disposizione “per l’anno scolastico 2020/2021, tutte le risorse strutturali

dell’Istituto non ammalorate ma in stato di perfetta efficienza”. A ciò, ha puntualizzato il dirigente scolastico, vanno aggiunti altri aspetti, ovvero “garantire all’utenza del territorio un regolare anno scolastico con strutture

salubri ed in sicurezza” e “ridurre al massimo il disagio per l’utenza e di garantire percorsi formativi adeguati a tutti gli alunni”.

Dal Municipio hanno fatto sapere che il progetto in giunta è stato approvato e che la Ragioneria Centrale ha richiesto il mutuo. Una volta che quest’ultimo sarà accordato, ci sarà la gara. Sempre da via Mattia Battistini è stato sottolineato che per motivi tecnici (la burocrazia, ndr) non è stato possibile ottenere il mutuo entro dicembre, come invece sperava il governo locale dei Cinque Stelle.

Intanto Francesco Figliomeni, consigliere comunale di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea Capitolina e Mauro Gallucci, delegato per la protezione civile FdI Roma, hanno commentato: “Dobbiamo ancora una volta denunciare l’immobilismo della Raggi e del presidente del XIV Municipio che nulla hanno fatto per cercare di accelerare l’iter burocratico e far riaprire la parte di struttura in modo che il personale scolastico e soprattutto gli alunni possano usufruire appieno degli spazi scolastici senza pregiudizio dei percorsi formativi. Eppure come Fratelli d’Italia eravamo già intervenuti nello scorso mese di luglio con una specifica interrogazione e successivamente ai primi di dicembre con una dettagliata richiesta di accesso agli atti, provvedimenti ad oggi ancora purtroppo rimasti senza adeguato riscontro per l’incapacità gestionale dei 5 Stelle che, tra l’altro, non si sono minimamente preoccupati di dare le necessarie informazioni alle famiglie ed ai docenti”.

“Abbiamo nuovamente predisposto una ulteriore nota per sollecitare l’amministrazione a guida grillina di attivarsi per accelerare le procedure e quindi cercare di evitare di aggravare i disagi ai ragazzi ed al personale scolastico, confidando che Raggi e Campagna prendano atto dei loro fallimenti lasciando spazio a persone capaci e competenti”.