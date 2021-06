Sieropositivo sputa sangue contro gli agenti e danneggia stanza del centro accoglienza - Terzo Binario News

Gli agenti della Sezione Volanti e del commissariato Tuscolano sono stati inviati in Via dell’Usignolo, presso un centro di accoglienza, in quanto un ospite del centro stesso stava dando in escandescenza e stava danneggiando una stanza, gli infissi e alcune porte. È successo il 21 giugno alle 9,20.

Quando i poliziotti sono arrivati T.S., cittadino del Mali di 21 anni, ha aggredito anche loro: arrestato, dovrà rispondere di resistenza, violenza, minaccia e lesioni a Pubblico Ufficiale, danneggiamento aggravato.

Enrico Michetti, candidato sindaco a Roma per il centrodestra, ha scritto su Facebook: “Quello che è successo a Roma al centro d’accoglienza di Torre Maura, dove un immigrato di 21 anni sieropositivo ha prima devastato la struttura e poi sputato sangue sui poliziotti, è di una gravità inaudita. Piena solidarietà alle Forze dell’Ordine che quotidianamente si trovano a dover gestire situazioni incresciose.Il peso dell’immigrazione incontrollata non può gravare unicamente sulle periferie romane, già di loro svantaggiate per la carenza dei servizi”.