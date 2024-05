Sicurezza, via Lucarelli: arriva Greco, ex procuratore di Milano • Terzo Binario News

L’assessora, salvo sorprese, manterrà le deleghe al Commercio e alle Pari opportunità

“Tutto vero”. L’anticipazione del Tempo viene confermata a Terzo Binario da fonti del Campidoglio. Il sindaco Roberto Gualtieri revoca la delega alla Sicurezza all’assessore Monica Lucarelli. Il primo cittadino, in pratica, l’avoca a sé e – in concreto – l’affiderà all’ex procuratore di Milano, Francesco Greco, peraltro già consulente di Gualtieri dal 2022, su vari temi, tra i quali trasparenza, legalità e prevenzione della corruzione. Lucarelli, secondo quanto appreso, dovrebbe mantenere le deleghe al Commercio e alle Pari opportunità.

Un cambio di passo, direbbe qualcuno. Un normale avvicendamento, potrebbe sostenere qualcun altro. Nel mezzo, forse, sta la verità. Greco, in pratica, dovrà occuparsi pure di questioni come il rafforzamento della sicurezza urbana e della coesione sociale, in modo tale da creare un ponte con le altre Istituzioni impegnate in quelle materie, su tutti la Prefettura.

C’è un Giubileo in arrivo. E, parallelamente, è palese la richiesta da parte dei cittadini di una maggiore sicurezza. Roberto Gualtieri ha recepito il messaggio: da qui l’intenzione di dare la cosiddetta sterzata. Anche perché questioni come degrado e sicurezza urbana sono sentite in prima persona dai cittadini. E offrono la cartina di tornasole sulla qualità della vita.

A Greco, poi, il compito di essere un collante con i quartieri, alcuni dei quali – nella zona centrale di Roma – lamentano condizioni non proprio idilliache: vedi l’Esquilino o Termini. In tal senso, non è esclusa una sinergia con le associazioni di quartiere – o comitati – per avviare progetti per contrastare casi abusivismo e di degrado.

Gualtieri dà una accelerata. Vedremo che l’effetto che farà.

c.b.