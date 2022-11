Sicurezza pirotecnica, conferenza a Ladispoli • Terzo Binario News

“Conferenza sulla “sicurezza pirotecnica e servizi energetici domestici”, tenuta dal Gruppo Controllo del Vicinato con il supporto consultivo dell’Associazione Arma Aeronautica-Aviatori d’Italia e fissata presso l’istituto Melone di Ladispoli per il 7 dicembre alle 10.

Rammento che il 2 dicembre tale conferenza si terrà anche agli studenti dell’istituto Alberti di Roma Eur ed il 6 dicembre presso l’istituto “Don Milani” di Valcanneto.

Il date successive tale conferenza si terrà in vari altri istituti in Puglia, in Toscana, in Campania e nelle Marche. Presso in Comune di Poggiomarino (Na), prevista per il 13 dicembre ore 11, essendo troppi gli studenti interessati e non disponendo di un locale adeguato per ospitare tutti, gli oltre 4 mila studenti degli istituti della zona vesuviana assisteranno a tale conferenza in diretta youtube sui maxi schermi di ogni istituto di scuole medie e superiori”.

Enzo Musardo