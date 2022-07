Sicurezza, la sindaca di Cerveteri Elena Gubetti incontra i Carabinieri • Terzo Binario News

Vertice stamani presso la Sala Giunta, la prima cittadina cerite: “Il nostro territorio estremamente vasto, fondamentale lavoro dell’Arma”

Sicurezza e problematiche inerenti il territorio. Questi gli argomenti affrontati questa mattina presso la Sala Giunta del Comune di Cerveteri, durante l’incontro che il neo Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti ha avuto con l’Arma dei Carabinieri, rappresentata dal Capitano Mattia Bologna, Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Civitavecchia, insieme al Luogotenente C.S. Franco Di Ruscio, Comandante della Stazione dei Carabinieri di Campo di Mare, il Luogotenente Giacomo Viccione, Comandante interinale della Stazione dei Carabinieri di Civitavecchia e il Sottotenente Antonio Prete, effettivo presso la Compagnia di Civitavecchia.

“Quello di Cerveteri è un territorio estremamente vasto e complesso, caratterizzato anche da numerose zone di campagna – dichiara il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – l’incontro di questa mattina è stato propedeutico, oltre che per un piacevole e cordiale saluto istituzionale che mi ha davvero onorato ricevere, per discutere delle tematiche maggiormente sentite dalla cittadinanza, dalla necessità di controlli più capillari, in particolar modo nelle ore serali e nelle zone rurali”.

“La presenza delle Forze dell’Ordine e dell’Arma dei Carabinieri è preziosa nel nostro territorio – prosegue il Sindaco Gubetti – in questi anni in cui sono stata Assessora e Vicesindaco di Cerveteri ho sentito sempre forte e vicina la loro attività. Sono certa che così come sempre accaduto, l’ottima e proficua collaborazione di questi anni continuerà a produrre risultati per il comprensorio e per i nostri cittadini. All’Arma dei Carabinieri, al Capitano Bologna, ai suoi uomini e a tutto il personale in servizio presso le nostre due Stazioni, quella di Cerveteri e di Campo di Mare, il mio ringraziamento e il più sincero e sentito augurio di buon lavoro”.