Siccità nel Lazio, appello dell'Anci ai sindaci • Terzo Binario News

A seguito della dichiarazione di stato di calamità naturale della Regione

La lettera del presidente di Anci Lazio Riccardo Varone ai sindaci della regione.

“Gentile Sindaco,

Le trasmetto in allegato il Decreto del Presidente Nicola Zingaretti, n. T00084 del 22 giugno 2022, recante “Legge regionale 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15 comma 2, dichiarazione dello “stato di calamità naturale” a causa della grave crisi idrica determinatasi per l’assenza di precipitazioni meteorologiche ed in conseguenza della generalizzata difficoltà di approvvigionamento idrico da parte dei Comuni della Regione Lazio” e la nota del Presidente della Regione Lazio prot. n. 632623 del 27 giugno 2022 avente ad oggetto: “Stato severità idrica territorio della Regione Lazio”.

Come ben saprà, a causa dell’assenza di precipitazioni, si è venuta a creare nel Lazio e in tutta Italia una grave carenza idrica. Una situazione che impone a noi tutti di prendere le adeguate contromisure per contrastare il fenomeno.

Per questo, la Regione Lazio, il 22 giugno 2022, ha decretato lo stato di calamità naturale. Come richiesto dal Presidente Zingaretti, ti invito quindi ad adottare specifiche ordinanze di divieto di tutti gli usi impropri e non essenziali dell’acqua proveniente dal pubblico acquedotto, ovvero di limitazione dell’uso della risorsa idropotabile in base alle caratteristiche del territorio da te amministrato, accompagnate da un’adeguata attività di vigilanza e controllo.

Credo sia anche molto importante che l’amministrazione comunale, attraverso canali di comunicazione istituzionale, coinvolga e sensibilizzi la cittadinanza sull’importanza di adottare accortezze quotidiane per un uso razionale e corretto dell’acqua, al fine di evitare inutili sprechi e contribuire a contrastare gli effetti della siccità.

Il cambiamento climatico in atto impone comportamenti virtuosi nell’uso della risorsa idrica e sono sicuro che con lo sforzo di tutti riusciremo a superare anche questa emergenza. Colgo l’occasione per porgere i miei cordiali saluti”.

Il Presidente Anci Lazio

Riccardo Varone