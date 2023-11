“Siano censiti luoghi di culto islamico nel Lazio”, polemica per la mozione in Consiglio Regionale • Terzo Binario News

E’ polemica sul documento di sei pagine – presentato dal consigliere regionale leghista Tripodi – per per chiedere l’avvio di un censimento nel Lazio dei luoghi di culto provvisori e per istituire un registro regionale. Motivo: migliorare la tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza.

Perché – è il timore – dalle numerose “moschee invisibili” presenti in regione potrebbero arrivare incitamenti o minacce, dopo l’attacco di Hamas ad Israele. L’opposizione replica: “iniziativa vergognosa, razzista e discriminatoria”.

E comunque presso il Ministero dell’Interno, in coordinamento con le Prefetture, un apposito Osservatorio sulle politiche religiose si occupa proprio di rilevare e relazionare sulle realtà religiose diverse dalla cattolica.

fonte, RAINEWS24