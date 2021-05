“Siamo venuti a cantar maggio” al Castello di Santa Severa - Terzo Binario News

Sabato 29 maggio a partire dalle ore 16.00 sulla Spianata dei Signori al Castello di Santa Severa, spazio della Regione Lazio, gestito dalla società regionale LAZIOcrea in collaborazione con il Comune di Santa Marinella, la compagnia I cerchi magici si esibirà in Siam venuti a cantar maggio. Uno spettacolo in cui musica, prosa e poesia si fondono in una magica alchimia dalla quale scaturiscono lo spirito, l’ironia, la leggerezza del pensiero e della cultura popolare e cortese del mondo medievale e rinascimentale.

Un’occasione per esplorare il mondo antico dell’Italia, quando il canto e la musica profana avevano una funzione rievocativa e narrativa, diffondendo storie che altrimenti sarebbero rimaste confinate nelle corti e nei luoghi in cui si erano generate. Lo spettacolo intende creare una raffinata teatralizzazione, con la formula artistica che segue il “tropar” medievale, nel senso arcaico di inventare soluzioni musicali che, incastonate a formule recitative, generano effetti sonoro-narrativi.

Uno spettacolo musicale denso di suggestioni, in cui il recupero della tradizione e delle sue ammalianti sonorità si innesta su una ricerca individuale colta e raffinata. I testi, opera di importanti poeti della nostra cultura, rivelano una deliziosa freschezza d’ispirazione e una spontanea espressività, generando un substrato linguistico che va perfettamente di pari passo con la musica. I brani vocali e strumentali si concatenano con perizia musicale, si alternano ora allegri e ora malinconici seguendo temi, ritmi incalzanti, armonie, timbri e colori come in una cromatica tavolozza di un pittore rinascimentale.