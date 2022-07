"Siamo tutti al Capolinea", a Tarquinia il contest per gestire un locale • Terzo Binario News

All’alberata Dante Alighieri per tre sabati si potrà ideare una serata a tema, se approvata si otterrà il budget per realizzarla

“Siamo tutti il Capolinea!”: all’alberata Dante Alighieri arriva il contest dell’estate! Avete mai sognato di gestire un locale? Di ideare, organizzare e portare avanti una serata di festa? Ecco la vostra occasione!

Nel corso della calda stagione estiva da poco iniziata, il Capolinea Cafè mette a disposizione la propria splendida cornice, tradizionale punto di ritrovo delle serate calde tarquiniesi, e delle date – per ora sono tre sabati, ma in caso di numerose richieste di partecipazione potranno aumentare – a chi vorrà cimentarsi in una competizione tutta particolare: quella a chi organizza il party di maggior successo.

Cosa fare per prendere parte al contest? Mettere assieme uno staff di otto persone, ideare una serata a tema (dress code, animazione, intrattenimento musicale) e presentare l’idea allo staff Capolinea. Che, se approverà il progetto, risponderà mettendo a disposizione della troupe così costituita un budget per realizzare l’evento, la formazione minima necessaria per affrontare la serata e, naturalmente, gli splendidi spazi dell’alberata con tanto di open bar.

Tutta un’area del Capolinea si trasformerà in un grande privé per accedere al quale – open bar incluso – potrà accedere solo chi, nei giorni precedenti e quella sera, acquisterà il braccialetto che vale l’ingresso. Ecco: chi, delle troupes in gioco, riuscirà a vendere più braccialetti vincerà la prima edizione del “Siamo tutti Capolinea!”.

Ogni ulteriore info può essere chiesta sui canali social del Capolinea Caffè o facendo direttamente visita al locale, in cima all’alberata Dante Alighieri, dove sarà possibile anche prendere appuntamento per il colloquio di presentazione del progetto.